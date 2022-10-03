مدير «مثلث ماسبيرو» يكشف موعد التسكين في «السكن البديل»

قال المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إن العمل داخل منطقة مثلث ماسبيرو قائم على قدم وساق، خلال هذه الأيام، إذ يجرى العمل على التشطيبات النهائية، من أعمال تنسيق الموقع والتشجير، وذلك تزامنا مع قرب موعد عودة سكان برجي «السكن البديل».

تسكين السكان العائدين إلى المنطقة داخل الوحدات المخصصة لهم

وأشار مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد إجراء القرعة العلنية، خلال الشهر الجاري، أي خلال هذه الأيام القليلة المقبلة، سيتم تسكين السكان العائدين إلى المنطقة، داخل الوحدات المخصصة لهم بأبراج السكن البديل.

وأضاف «سليم»، أن الدولة وعدت وأوفت بعهدها، حيث كان هناك عدد كبير من المواطنين، لم يتوقعوا أنه سيتم توفير سكن بديل مرة أخرى في نفس المنطقة، وخاصة على نفس المستوى الذي تم تصميم الأبراج عليه، إذ صممت جميع الأبراج داخل منطقة مثلث ماسبيرو، على الطراز المعماري الأوروبي، وتحولت العشش الآيلة للسقوط إلى أبراج تناطح السحاب بارتفاع 18 طابقًا.

برجان بارتفاع 18 طابقًا بإجمالي 963 وحدة سكنية كاملة التشطيب

وأوضح مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أن مشروع السكن البديل داخل المنطقة، يضم برجين بارتفاع 18 طابقًا، وبإجمالي 963 وحدة سكنية، جميعها كاملة التشطيب والمرافق، حيث تم تصميمها على أعلى مستوى من التشطيبات، وجاهزة للسكن، حيث لا يحتاج الساكن إلا أن يحضر أثاثه الذي سيعيش عليه.

ولفت إلى أن الدور الواحد داخل برجين السكن البديل، يضم نحو 26 وحدة سكنية وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ و2 حمام، على أن يتم تخصيصها وفقًا لعدد أفراد الأسرة، لتتناسب مع عدد الغرف الموجودة داخل الوحدات السكنية.