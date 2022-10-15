أستاذ صحة بيئة: التغيرات المناخية ستغير خريطة الزراعة في مصر

قال الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان وأستاذ البيولوجي وصحة البيئة ومؤسس تحالفات المبادرات الوطنية لتغير المناخ، إن التغيرات المناخية ألقت بظلالها على كل المناحي سواء كانت ثقافية أو اجتماعية.

مصر تتصدى لجميع المشكلات الإفريقية

وأضاف مؤسس تحالفات المبادرات الوطنية لتغير المناخ، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد: «مصر تتصدى لجميع المشكلات الإفريقية، ونحتاج إلى تلاحم اجتماعي بين الدول على مستوى الحكومات والشعوب»، مشيرًا إلى أن مصر رائدة في ثقافتها وبالتالي فإنها منارة الثقافات لكل الدول.

التغيرات المناخية ستغير خريطة الزراعة في مصر

وتابع مؤسس تحالفات المبادرات الوطنية لتغير المناخ: «المحاصيل الزراعية هي الأكثر تأثرًا، إذ إنها محاصيل استراتيجية يتوقف عليها اقتصاد دول، فلو ارتفعت درجة الحرارة 1 درجة مئوية فإن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية محصول القمح ما يتعدى 9%، وإذا كان الارتفاع درجتين، فإن الانخفاض سيصل إلى 18%، وفي العام قبل الماضي اختفت المانجو، وبالتالي فإن التغيرات المناخية ستغير خريطة الزراعة في مصر، وستتحرك حبوب كثيرة جدًا من الجنوب إلى الشمال».

تنظيم مصر cop 27 أمر مهم جدا

وأوضح عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان وأستاذ البيولوجي وصحة البيئة ومؤسس تحالفات المبادرات الوطنية لتغير المناخ، إن تعبئة الرأي العام في قضية التغير المناخي وتنظيم مصر cop 27 أمر مهم جدًا، حتى يكون هناك شعور وطني جمعي من المواطنين على آثار وخطورة التغير المناخي.