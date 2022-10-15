انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لأطباء النساء والتوليد بجامعة سوهاج

‏أعلنت جامعة سوهاج انطلاق فعاليات اليوم التدريبي الأول للأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين بقسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري، وذلك بمقر القسم بالمستشفى الجامعي، بحضور الدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية، والدكتور محمد صبري، أستاذ مساعد والمنسق العلمي بالقسم، والدكتور محمد يحيى عبد الحافظ، أستاذ مساعد ومدير برنامج تدريب الأطباء المقيمين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين بالقسم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص على تنظيم كافة الفعاليات والدورات التدريبية على مدار العام، بهدف إعداد أطباء ذوي كفاءة ومهاره عالية بما يتناسب مع التطورات الحديثة ومستويات التدريب المتقدمة في العالم، ما يمكنهم من تحمل مسؤولية التصدي للمشاكل الصحية والسيطرة عليها في المستقبل.

تدريب الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، أن اليوم التدريبي الأول يأتي في إطار الخطة التي اعتمدها قسم النساء والتوليد لتدريب الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين على مدار 24 شهرا، حيث يشمل البرنامج التدريبي تنفيذ محاضرات أسبوعية ودروس عملية وعمليات جراحية ومناظير باطنية ورحمية، ويغطي كافة المجالات التقليدية والحديثة والمستقبلية في علم النساء والتوليد.

تدريب الأطباء بشكل عملي ونظري وإكلينيكي

‏وأشار الدكتور محمد صبري، أستاذ مساعد والمنسق العلمي بقسم النساء والتوليد، إلى أنه ‏خلال فترة التدريب سيتم تدريب الأطباء بشكل عملي ونظري وإكلينيكي، لافتاً إلى أن اليوم التدريبي الأول شمل عدد من المحاضرات ناقشت العديد من الموضوعات منها عملية التبويض والإخصاب وبداية تكوين الجنين والمشيمة ووظائف المشيمة وأمراضها، إلى جانب مناقشة كيفية قراءة ونقد ورقة بحثية وتقييمها.

‏وأضاف الدكتور «صبري»، أنه حاضر في فعاليات اليوم التدريبي الدكتور محمد صبري، المنسق العلمي للقسم، والدكتور محمد يحيى، أستاذ مساعد ومسئول برنامج تدريب الأطباء المقيمين، والدكتور محمد عبد اللاه، عضو هيئة التدريس بالقسم، و‏الدكتور محمد أشرف بقسم الفيسيولوجي، والدكتور محمود دسوقي، طبيب مقيم بقسم النساء والتوليد.