«سوهاج» ضمن أفضل ألف جامعة طبقًا لتصنيف هيئة التايمز البريطانية

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن إدراج الجامعة بتصنيف هيئة التايمز Times Higher Education، للجامعات بدول الاقتصاديات الناشئة، لعام 2022 حيث جاءت الجامعة في فئة التصنيف 1001-1200، لتكون ضمن أفضل ألف جامعة على مستوي العالم.

الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعة

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن ما تشهده الجامعة من إنجاز وتقدم جاء نتيجة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية، ودعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجامعة، لتحقيق نتائج متميزة عالمياً وعربياً في مجالات التعليم والتعلم والتي تسهم في بناء الأجيال ونهضة الوطن، مضيفاً ان إدراج الجامعة في هذا التصنيف إنجازاً كبيراً يضاف إلى الإنجازات المتتالية التي حققتها الجامعة في السنوات الأخيرة.

وأوضح عبد الخالق أن جامعة سوهاج حصدت المركز السابع عشر على مستوي الجامعات المصرية، والذي يعطي مؤشراً واضحاً على المسلك الصحيح الذي تنتهجه الجامعة بخطى واثقة ومتزنة للوصول إلى أفضل المراتب العالمية، لافتاً إلى أن بيانات التصنيف تستمدّ مصادرها من البحوث العلمية المنشورة للجامعة حسب قواعد البيانات العالمية، والتقارير والإحصائيات المنشورة على موقع الجامعة الإلكتروني.

النشر العلمي محور أساسي من محاور التصنيفات الدولية

وأشار الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى ان هذا الإنجاز يأتي نتيجة الاهتمام المتزايد الذي توليه إدارة الجامعة للنشر العلمي كمحور أساسي من محاور التصنيفات الدولية للجامعات، والذي يمثل بدوره 60% من الدرجة الكلية في تصنيف التايمز البريطاني، موضحاً انه طبقاً لتصنيف التايمز البريطاني هذا العام جاءت الجامعة في المركز 812 علي مستوي العالم في محور الاستشهادات العلمية من الأبحاث المنشورة دولياً من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ما انعكس بدوره علي السمعة الأكاديمية للجامعة علي المستوي الدولي، حيث احتلت المرتبة 802 لأفضل جامعات العالم من حيث السمعة الأكاديمية، وفقاً لتصنيف التايمز البريطاني لهذا العام.

معايير تصنيف التايمز البريطاني

وأضاف الدكتور عبد الله إسماعيل، مدير مركز النشر العلمي بالجامعة أن تصنيف التايمز البريطاني يقوم على خمسة محاور رئيسية تضم عدد الأبحاث المنشورة دولياً، حجم الاستشهادات المأخوذة عن هذه الأبحاث، السمعة الدولية للجامعة، وجودة العملية التعليمية بها، بالإضافة إلى الدخل من المشروعات التي تشارك فيها الجامعة.