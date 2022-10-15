تركيب 980 وصلة مياه نقية للأسر الأكثر احتياجا بقرى بني سويف خلال 2022

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، أنه بالتعاون مع جمعية الأورمان، جرى توصيل 980 وصلة مياه بعدد من قرى المحافظة العام الجاري، في إطار استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

تضامن بني سويف: جاري الإنتهاء من 238 وصلة مياه نقية بقرى المحافظة

واشارت أمل أبو عزوز وكيل وزارة تضامن بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، إلى أن القرى المستفيدة من مشروع وصلات المياه هي باها والسعادنة وحاجر بني سليمان وسنور وبياض العرب بمركز بني سويف، وقرى غياضة الشرقية وجزيرة ببا والبرانقة في مركز ببا، والبرج وبهبشين وطنسا ودلاص وبني عدي والرياض والزيتون وكفر الجزيرة وأشمنت وتوابع بوش بمركز ناصر.

وأكدت وكيل وزارة التضامن في بني سويف، على الإنتهاء من تركيب 742 وصلة مياه خلال هذا العام، فيما يتم العمل الميداني حاليا على تركيب 238 وصلة مياه نقية داخل قرى ومراكز المحافظة .

الأورمان: نهدف لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا، تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، لافتًا إلى أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.