جمعية الأورمان: أعمال الخير تزيد في الظروف الاقتصادية الصعبة

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المصريين يتميزون بالكرم، وفي وقت الأزمات الاقتصادية التي قد تمر بها دول العالم، تزيد أعمال الخير، معقبًا: «فيه مصريين من أمريكا وكندا وإنجلترا بتتصل بيا وعايزين 10 صكوك أو 50 صكًا من صكوك الأضحية».

شعبان: ذبح أكثر من ألف عجل

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجمعية ستذبح العجول في 27 مجزرًا تابعًا لوزارة الزراعة بشكل مجاني تماما، وسيتم الذبح في جميع أنحاء الجمهورية بلا استثناء طوال أيام عيد الأضحي المبارك، وسيتم ذبح أكثر من ألف عجل.

شعبان: لدينا استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحي

واستطرد: «بيتم الذبح والتشفية والتقطيع، وفيه أكثر من 1500 عجل بيتم ذبحهم في المجازر، وبيتم توزيعهم على المواطنين في نفس اليوم، وهناك استعدادات مكثفة لجمعية الأورمان لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتوزيع اللحوم بالمحافظات».

وأوضح أن «صك الأضحية» هو مشروع إنساني خيري من الدرجة الأولى، ويستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، موضحًا أنّ هذا المشروع تم إطلاقه ضمن الأنشطة الموسمية للجمعية، لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا وخصوصاً النائية منها.

وأكد أن الجمعية تتعاون مع أكثر من 5 آلاف جمعية خيرية صغيرة، تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم، للتأكد من أحقيتهم بما يتفق مع شروط الجمعية.