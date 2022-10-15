عاصم الجزار: تنفيذ 8136 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في أكتوبر الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي الوزارة، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، في مقدمتها الوحدات السكنية بمشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالمدينة.

تكلفة المشروعات بمدينة أكتوبر الجديدة تجاوزت 7 مليارات جنيه

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المدينة تحظى بعدد كبير من وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وهناك متابعة مستمرة لنسب التنفيذ، مشيرًا إلى أن تكلفة مشروعات المرافق الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة تجاوزت 7 مليارات جنيه، التي تتضمن مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات، وجارٍ حاليا تنفيذ محطة محولات كهرباء ومحطة رافع مياه.

بدء تشغيل خط مواصلات تجريبي لمنطقة غرب المطار

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن مشروعات الإسكان والخدمات الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار بالمدينة تجاوزت 9 مليارات جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذ 8136 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، محور منخفضي الدخل بالمنطقة، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين، وجارٍ تنفيذ 35496 وحدة سكنية ضمن المبادرة بمنطقة غرب المطار على مساحة 1700 فدان بنسب إنجازٍ متقدمة، كما جرى بدء تشغيل خط مواصلات تجريبية لمنطقة غرب المطار، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً من صينية الواحات حتى مشروعات «سكن لكل المصريين» بغرب المطار ذهابا وإياباً.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، بمنطقة غرب المطار، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، ومسئولو الجهاز.

وشملت الجولة مواقع مشروعات المبادرة الرئاسية، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية بمنطقة غرب المطار، وتشديد الإجراءات على الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية والخطة الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.