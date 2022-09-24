وزير الإسكان: الانتهاء من واجهات 75 عمارة بالكامل بمشروع سور مجرى العيون

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تَقدم الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة، الذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، لإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

وقال وزير الإسكان، إنه يجب زيادة معدلات التنفيذ ومراعاة الجودة والكفاءة في الأعمال وسرعة الانتهاء من المشروع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من واجهات 75 عمارة بالكامل وجاري العمل في عمارتين، بجانب رفع كفاءة المسجد الجامع القائم بالمنطقة، وتم الانتهاء من المنطقة الأولى وجاري تنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع بالمنطقة.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، وتنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.