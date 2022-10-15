أسبوع رحيل شهداء العلم.. مصرع 5 طلاب جامعيين بمحافظات مختلفة

شهدت عدد من المحافظات، وفاة عدد من الطلاب الجامعيين خلال الأسبوع الماضي، كان آخرهم مصرع طالب جامعي إثر اصطدام دراجته البخارية بسيارة ملاكي، وقبله بأيام، لقى طالب في الفرقة السادسة بكلية الطب، مصرعه قبل مشاهدة نتيحته، وكذا طالبة أثناء ذهابها إلى الجامعة، تحت عجلات القطار، فضلا عن رحيل طالب بكلية الآداب في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي، وأخيرا مصرع طالب جامعي في حادث اصطدام.

مصرع طالب كان يقود دراجة بخارية

البداية في محافظة القليوبية، عندما لقى طالب جامعي مصرعه نتيجة حادث تصادم دراجة بخارية كام يقودها الطالب بسيارة ملاكي في مركز قليوب، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى قليوب التخصصي، وبانتقال قوات الشرطة تبين مصرع «محمد م م»، 20 عام، طالب جامعي مقيم بالجيزة، أصيب بنزيف بالمخ وكسور متعددة بالجسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة في مسقط رأسه.

مصرع طالب في الفرقة السادسة بكلية الطب

بينما سادت حالة من الذهول والحزن الشديد عقب مصرع طالب في الفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي، في حادث انقلاب سيارة ملاكي في جزيرة دندرة بمحافظة قنا، بالانتقال والفحص تبين مصرع محمد عصام عبدالرحيم، وبعد موته بأيام ظهرت نتيجته في الفرقة الخامسة بكلية الطب، والتي حصل على مجموع 90% بتقدير امتياز في المواد الدراسيه التي أدى فيها الامتحان.

مصرع طالبة تحت عجلات القطار

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أسرة الطالبة دعاء مصطفى، عقب مصرعها تحت عجلات القطار أثناء عبورها إلى الطريق الآخر للذهاب إلى الأزهر بالزقازيق، وعلى تم نقلها إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وتم تشييع جثمان الطالبة شهيدة العلم في مقابر قرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر.

مصرع طالب نتيجة تصادم سيارة ملاكي وميكروباص

وننتقل إلى أقصى جنوب مصر في محافظة أسوان، عندما لقى طالب بكلية الآداب بجامعة بني سويف مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالفيوم، أثناء توجهه إلى الكلية، لطلب العلم، وعلى الفور جرى نقله إلى مستشفى الفيوم المركزي، لكن جثة هامدة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق التحقيقات، التي صرحت بدفن الجثة.

مصرع طالب كان يقود دراجة نارية

بينما لقى طالب جامعي يدعى محمد سيد عبدالعظيم 22 سنة، طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، مصرعه في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي، على طريق 36 الحربي بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور نقلته سيارة الإسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وتحرير المحضر اللازم بالحادث، حتى صرحت جهات التحقيق بدفن جثة الطالب في مسقط رأسه.