مصرع طالب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالزقازيق

لقي طالب مصرعه بمدينة الزقازيق بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق، وجرى نقل جثته لمستشفى الزقايق الجامعي، وشيع الأهالي جثمانه بعد تصريح الجهات المختصة بدفنه.

إخطار بمصرع طفل في حادث

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول الطفل «أحمد الشحات»، 11 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، ويقيم بدائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة نتيحة وفاته في حادث تصادم من قبل سيارة مسرعة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وقال شهود العيان وأفراد أسرته إن الطفل أثناء عودته من درس صدمته السيارة فمات في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نزيف حاد وكسر بالجمجمة

تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الجامعة، وتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وأفاد التقرير الطبي من قبل مفتش الصحة، أن سبب الوفاة إصابة الطالب بكسر في الجمجمة ونزيف حاد بالمخ، ما أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية.

تشييع جثمان الطفل

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان الطالب، وأكدت التحقيقات بعد إجراء التحريات اللازمة، أن الطالب توفي نتيجة كسر بالجمجمة ونتيجة اصطدام السيارة به، ولا توجد شبهة جنائية، فيما تسلم ذويه جثته وشيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر أسرته.