مصرع طالب وإصابة شقيقه في حادث تصادم بأسيوط

لقي طالب مصرعه، وأصيب شقيقه بجروح بإنحاء الجسم، في حادث تصادم موتوسيكل وقلاب وقع على طريق «البداري - أسيوط» السريع، دائرة مركز ساحل سليم وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بين قلاب وموتوسيكل

كان اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين قلاب وموتوسيكل علي طريق البداري - أسيوط السريع.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بين قلاب وموتوسيكل كان يستقله شقيقان مما أدى إلى وفاة أحدهما ويدعى «محمد.ح.م- طالب بجامعة الأزهر» وإصابة شقيقه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة ورفع آثار الحادث.

إصابة 3 شباب في حادث سيارة ربع نقل وتوك توك

وفي سياق آخر، أصيب 3 شباب بجروح وكسور مختلفة بانحاء الجسم في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك وقع بقرية الانصار التابعة لمركز القوصية في أسيوط وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.