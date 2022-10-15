القبض على صاحب مكتبة بالدقهلية بتهمة تزوير بطاقات الرقم القومي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مكتبة بالدقهلية، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية، إذ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مالك مكتبة ومطبعة مقيم بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير بطاقات الرقم القومي، نظير مقابل مادي، والاحتفاظ بالمعدات المستخدمة في ذلك النشاط داخل مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية ومديرية أمن الدقهلية جرى استهدافه، وأمكن ضبطه داخل مسكنه وبحوزته عدد من أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات، وجهاز «لاب توب» يحتوي على برامج تستخدم في عمليات التزوير، وكمية كبيرة من المستندات وأوراق منسوبة لبعض الجهات ممهورة بشعار الجمهورية «مزورة»، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه، وبمواجهته اعترف بجرائمه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.