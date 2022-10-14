سقوط مسجل خطر في القاهرة بتهمة تزوير بطاقات الرقم القومي ورخص المرور

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

وأكدت أنه يقوم بترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، وقيامه باتخاذه من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وبحوزته (مستندات خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية المقلدة - هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" نماذج لبطاقات رقم قومى ورخص قيادة وشهادات دراسية خالية البيانات ومعدة للتزوير - محادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق "الواتس آب" تفيد نشاطه الإجرامي).

اعتراف المتهم

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (صاحب مطبعة، محبوس حالياً على ذمة قضية تزوير محررات رسمية، - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة)، واتخذت الإجراءات القانونية.