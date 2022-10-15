افتتاح فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية 25 أكتوبر

تبدأ فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية الذي تُنظمه الوكالة الجامعية الفرانكوفونية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 25 إلى 28 الجاري، بمُشاركة عدد من الوزراء والخبراء ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من الشخصيات العامة.

مشاركة نحو 30 وزيرًا بالمؤتمر الوزاري الفرانكوفوني

ويشارك أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس بمشاركة نحو 30 وزيرًا؛ لتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات للتوصل إلى الصورة النهائية من «البيان من أجل دبلوماسية علمية فرانكوفونية»، والذي جرى إطلاق فكرته خلال المؤتمر الوزاري الخامس الذي عُقد في بوخارست في شهر سبتمبر 2021، حيث قامت الوكالة الجامعية للفرانكوفونية بعمل تجميعي للتوصل إلى مشروع متكامل.

ورشة عمل عن نشاط الفرانكوفونية العلمية في مصر

كما تتضمن فعاليات الأسبوع عقد عدة ورش عمل في مجالات مختلفة، منها ورشة عمل عن نشاط الفرانكوفونية العلمية في مصر، وورش عمل خاصة باللقاءات الدولية، وورشة عمل خاصة «بمؤتمر عمداء الفرانكوفونية»، وورشة عمل حول «الاستكشاف العلمي الفرانكوفوني باللقاءات الدولية» وورشة عمل خاصة بإطلاق شبكة عالمية فرانكوفونية في مجال الذكاء الاصطناعي، وورشة عمل حول نشر الأبحاث العلمية، فضلًا عن عقد اجتماع مع عدد من الشباب الجامعي من الدول المُشاركة نادي الشباب الفرانكوفوني الذي يعُد الأول من نوعه، كما يتم استعراض نتائج ورش العمل الخاصة باللقاءات الدولية.

الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ «بيت مصر» في باريس

ويتزامن إقامة فعاليات أسبوع الفرانكوفونية العلمية ومن قبلها انضمام مصر لمجلس إدارة الوكالة وتخصيص مكتب للوكالة بجامعة القاهرة، مع انتهاء الأعمال الإنشائية لبيت مصر بالمدينة الجامعية الأمر الذي يُسهم بفاعلية في إيفاد الدارسين المصريين إلى الجامعات الفرنسية، من خلال توفير سكن للطلاب المصريين الدارسين في أنحاء العاصمة باريس لإقامتهم ورعايتهم طوال مدة البعثات، فضلًا عن تعزيز التعاون ودعم النشاط الثقافي والحضاري والتعليمي بين البلدين.