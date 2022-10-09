وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمُشاركة في أعمال مجلس «يونسكو»

توجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمُشاركة في أعمال الدورة 215 للمجلس التنفيذي لليونسكو، التي تقام يومي 10و11 أكتوبر الجاري.

ومن المُقرر أن يلقي الوزير كلمة مصر بالجلسة الصباحية، والاستماع لكلمات مُمثلي الدول الأعضاء؛ حول القضايا المُتعلقة بمجالات عمل المُنظمة، بالإضافة إلى عقد لقاءات لتعزيز التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة بين مصر والدول الأعضاء، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

متابعة معدلات تنفيذ مشروع «بيت مصر»

وعلى جانب آخر يتابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع «بيت مصر» الذي يستهدف توفير سكن للطلاب المصريين الدارسين في باريس، ويضم حوالي 200 غرفة، وفراغات معمارية لأنشطة ثقافية متعددة ليصبح مركز إشعاع حضاري وثقافي مصري في العاصمة الفرنسية، فضلَا عن طابعه المعماري المصري المتميز الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

يذكر أن المجلس التنفيذي لمُنظمة اليونسكو ينعقد كل 6 أشهر، ويضم 58 دولة من بين 193 دولة عضو بمُنظمة اليونسكو، وتعد مصر إحدى الدول المُؤسسة لليونسكو وانضمت لعضويتها عام 1946.