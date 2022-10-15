تشييع جثمان عامل بـ«الأوقاف» توفى أثناء تنظيف مسجد ببني سويف

شيع أهالي قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، جثمان عامل بمديرية الأوقاف، في جنازة شارك فيها أئمة وقيادات المديرية، وذلك عقب وفاته بسكتة قلبية مفاجئة اثناء تنظيفه مسجد محمد عثمان الكبير ببني عتمان، وسط حالة من الحزن.

وفاة عامل بالأوقاف اثناء تنظيفه مسجد في بني سويف

وفوجئ رواد مسجد محمد عثمان الكبير ببني عتمان في قرية قمبش، بسقوط مجدي نصر أحمد مصطفى عامل المسجد مغشيًا عليه، وحاولوا نقله للمستشفى لإسعافه، إلا أنهم فوجئوا بوفاته بسكتة قلبية مفاجئة، قبل أن يتم نقله لمنزله وتشييع جنازته وسط مشاركة من أهالي قريته وأئمة وزارة الأوقاف وقيادات المديرية.

وفد من الأوقاف لتقديم واجب العزاء لأسرة العامل المتوفي

وقال الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، إن وفدًا من المديرية شارك في الجنازة، وقدموا واجب العزاء لأسرة العامل الذي توفي أثناء تنظيفه مسجد بقرية بني عثمان التابعة لمجلس قروي قمبش في مركز ببا.

صرف 30 ألف جنيه لأسرة العامل

وأشار «نصر» إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فور علمه، قرر صرف 30 ألف جنيه لأسرة المتوفى، والتأكيد على سرعة إنهاء مستحقاته المالية لدى المديرية، وتوجيه وفد من مديرية اوقاف بني سويف لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى.