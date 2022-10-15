انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي على طلاب الصف الأول الإعدادي بمدرسة النوتردام التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة»، للوصول لمجتمع صحي وسليم خالٍ من الأمراض.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على 165 ألفا و252 طالبا وطالبة بـ1508 مدرسة إعدادية (عام – خاص – أزهر) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للقضاء على فيروس سي وللحفاظ على مصر خالية من المرض، مشددًا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

خطة عمل وتنسيق

أضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها ، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

إجراء مسح للطلاب

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية أن الهيئة قامت بوضع خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادي بالمدارس، ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحي والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة، للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة، وعددها 21 فريقا، تتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأشار إلى أنه سيتم استقبال الطلاب المصابين بالالتهاب الكبدي «فيروس سي»، والمكتشفين بالحملة بلجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بالزقازيق وبلبيس وههيا.

بينما أضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن هذه المبادرة تأتى إستكمالاً للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والتي يتم خلالها إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمة الطبية وتقديم علاج الفيروسات الكبدية بالجرعات الثلاثة لمصابي الفيروس للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.