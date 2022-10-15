شباب القادة: إطلاق ورش عمل عن دور ريادة الأعمال في التغير المناخي

أعلنت مؤسسة شباب القادة "YLF"، أن برنامج "Climate Leaders" يقدم للشباب فرصة حضور ورش عمل مختلفة مع أفضل الخبراء في المجال لمعرفة ومناقشة دور القطاعات المختلفة في مواجهة التحديات واقتراح حلول مختلفة لقضية التغير المناخي.

تأثير ريادة الأعمال في التغير المناخي

وأوضحت المؤسسة، خلال بيان لها اليوم، أن البرنامج قدم ورشة عمل عن دور وتأثير ريادة الأعمال في التغير المناخي مع خبراء متخصصين في هذا المجال، منهم الدكتورة ماجد غنيمة، مدير الاستراتيجيات والشراكات وصندوق دعم المبتكرين، وعمرو سكر أستاذ إدارة الأعمال واستشاري تطوير المؤسسات، وعلي صالح مدير أول أفانز كابيتال مصر.

وأشارت مؤسسة شباب القادة "YLF"، إلى أن البرنامج يقدم أيضاً تدريبات مختلفة لتطوير المهارات العملية للمشاركين لمساعدتهم على تنفيذ واستدامة مشروعاتهم، لافتة إلى أنه جرى تقديم تدريبات عن مهارات العرض والتواصل ووضع خطط التسويق والخطط المالية والحصول على الدعم المادي للمشروعات.

قضية تغير المناخ

وأكد النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قضية تغير المناخ تعتبر اليوم على رأس التحديات التي تواجه العالم، بعدما ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية ولوقتنا ذاك، تسببت في أضرار جسيمة، وتعاني منها كل الدول والمجتمعات، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم تحرك جماعي لتقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.

وأوضح فتحي، أن المجتمع المدني يمكنه أن يلعب دوراً بالغ الأهمية في تنفيذ السياسات لنتصدى لآثار تغيرات المناخ وحماية المجتمعات من تبعاتها الخطيرة وضمان مشاركة المواطنين في تطبيق استراتيجيات التكيف مع تغيرات المناخ، وذلك من خلال ندوات تثقيفية وتوعوية بشأن المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، وتعزيز جهود الاستثمار في البشر، وبناء إنسان متسق مع بيئة صحية خالية من التلوث بجميع أنواعه.