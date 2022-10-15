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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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وزير الخارجية يعقد اجتماعا ثنائيا مغلقا مع نظيره الهندي

كتب:

محمد حسن عامر
11:54 ص | السبت 15 أكتوبر 2022
وزير الخارجية مع وزير خارجية الهند

وزير الخارجية مع وزير خارجية الهند

يعقد وزير الخارحية سامح شكري اجتماعا ثنائيا مغلقا مع نظيره الهندي خارجية الدكتور سوبرأمانيام جايشانكار بمقر وزارة الخارجية المصرية، وفق ما نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

العلاقات بين مصر والهند تاريخية

ووصف السفير أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية، عبر حسابه على تويتر، العلاقات بين مصر والهند بالتاريخية والممتدة، كما نشر فيديو للحظات استقبال وزير الخارجية نظيره الهندي.

وسنوافيكم لاحقًا بمزيد من التفاصيل.

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