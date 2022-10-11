وزير الخارجية يناقش مع نظيره المولدوفي تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية

ناقش وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع وزير خارجية مولدوفا نيكو بوبيسكو، الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على القاهرة وكيشيناو، بحسب ما جاء على لسان شكري في مؤتمر صحفي أعقب اللقاء.

واستقبل سامح شكري، صباح اليوم، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والاندماج الأوروبي بمولدوفا نيكو بوبيسكو، بمقر وزارة الخارجية المصرية.

مشاورات سياسية موسعة بين الوزيرين

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن مشاورات سياسية موسعة جرت بين وزيرى خارجية مصر ومولدوفا.

وأوضح حافظ، أن المباحثات تتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى، حول عدد من القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.

توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين مصر ومولدوفا

ووقعا وزيرا خارجية مصر ومولدوفا 3 مذكرات تفاهم لتأسيس آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية فى البلدين، واتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد شكري، عزم مصر ومولدوفا على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خصوصا التجارية، مشيرا إلى أن هذه أول زيارة لوزير خارجية مولدوفي منذ 30 عاما.

مولدوفا ترغب في التعاون مع مصر بمجال الطاقة

بدوره، أكد الوزير المولدوفي، رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر خصوصا في مجال الطاقة، لافتا إلى رغبة كيشيناو في أن يكون لها سفارة في مصر في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما ناقش الوزيران خلال المباحثات، عددا من القضايا الإقليميمة والدولية ومنها القضية الفلسطينية والتي توليها مصر اهتماما كبيرا وتعتبرها قضيتها الأولى.