تدريب طلاب «تعدين وبترول» جامعة مطروح بحقول إنتاج ميدانية

نظمت كلية علوم البترول والتعدين في جامعة مطروح، تدريب للطلاب في حقول إنتاج البترول، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، داخل الصحراء الغربية التابعة لشركة خالدة للبترول، من خلال زيارات ميدانية للعمل في بريمان البترول، بمنطقة امتياز خالدة للبترول لطلاب المستوى الأول والثاني، تحت إشراف الدكتورة ولاء عواد المدرس بكلية علوم البترول والتعدين، للتعرف علي الحقول ومراحل الإنتاج علي الطبيعة ودورة العمل في قطاع التعدين والأحهزة المستخدمة ومتابعة الإنتاج والبئر والتربة.

وقال رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، إنه شارك في التدريب العملي الميداني 64 طالبًا وطالبة، من طلاب المستوى الأول والثاني، حيث جري تدريبهم على تعليمات السلامة والصحة المهنية بمواقع شركات البترول تحت إشراف المهندس محمد صبحي، والمهندس إبراهيم عاشور المتخصصين داخل موقع الشركة.

طبيعة تدريب طلاب البترول بمواقع الإنتاج

وأضاف رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، أنه جرى تدريب الطلاب على معرفة مكونات البريمة، أنواعها، وظيفة كلًا من المهندس والجيولوجي على البريمة، ومراحل استخراج البترول ابتداءً من المسح السيزمي حتى الاستخراج والفصل إلى محطات الغاز ومحطات الزيت، تحت إشراف جيولوجي أحمد الجمل، ومهندس جيولوجي محمد غريب.

تدريب بوحدة الطفلة

وأشار إلى أننا انتهينا من تدريب طلاب البترول في وحدة الطفلة على كيفية تجميع العينة، وغسلها، وتجهيزها، وفحصها تحت الميكرسكوب لمعرفة المحتوى الصخري للطبقات، وشرح كيفية فصل الغازات من العينة، وكيفية تسجيل الطفلة، وكيفية حفظ العينات المبتلة والجافة فور تجميعها أثناء عملية الحفر.

تدريب على الغاز

واوضح أن الطلاب توجهوا إلى محطة تجميع الغاز بحقول السلام، تحت إشراف المهندس هشام معروف، حيث جرى الشرح التفصيلي لطرف فصل الغاز وتجميع الآبار حتى مرحلة الشحن، ومعرفة الفرق بين أنواع الغاز المختلفة سواء الغاز الطبيعي أو الغاز السائل.

معالجة الزيت

كما توجه الطلاب إلى محطة معالجة الزيت، واصطحابهم في جولة ميدانية للتعرف على أجزاء المحطة، ومراحل فصل الزيت وتحسين جودته وشحنة في الخطوط حتى مرحلة الإنتاج، بقيادة مهندس أحمد سلامة، والمهندس محمد بهجت.