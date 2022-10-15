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سامح شكري: تحدثت مع وزير خارجية الهند حول تطورات قضية السد الإثيوبي

كتب:

محمد حسن عامر
01:25 م | السبت 15 أكتوبر 2022
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه أطلع نظيره الهندي، على تطورات أزمة السد الإثيوبي، وأحاطه بالتطورات في هذه القضية حتى اليوم.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي الدكتور سوبرأمانيام جايشانكار بوزارة الخارجية، أنه تحدث مع الوزير الهندي، بجدية حول هذه المسألة.

وذكر «شكري» أنه لم يناقش قضية السد مع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في الكونغو برازافيل، التي استقبلها أيضا هذا اليوم.

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