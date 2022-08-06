السيسي: مصر اتخذت المسار الدبلوماسي والتفاوض للوصول لحل في أزمة السد الإثيوبي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بالنسبة للسد الإثيوبي فقد اتخذت مصر المسار الدبلوماسي والتفاوض من أجل الوصول إلى حل، «الهدف من ده أننا دايما لما تكون فيه أزمة أو مشكلة نلجأ في علاجها للصبر والتفاوض، ثم إجراءات نعملها على مستوى بلدنا علشان مفيش نقطة مياه تبقى موجودة في مصر إلا ونستفيد منها بشكل كويس».

السيسي: مصر طورت منظومة محطات المعالجة الثلاثية

وأضاف السيسي، خلال جولة تفقديه له بالكلية الحربية، اليوم، وعرضتها فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر قامت بتطوير منظومة محطات المعالجة الثلاثية لتصبح متطورة خاصة في الصرف الزراعي، «الهدف من ده أننا نخلي المياه زي المياه اللي قدامي، وتستخدم للزراعة مرة تانية، ولحد دلوقتي احنا عملنا محطتين رئيسيتين في سيناء، وهما المحسمة وبحر البقر».