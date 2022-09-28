«صحة المنيا» تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ2078 حالة بقرية حلوة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، في بيان، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية حلوة التابعة لمركز مطاي، خلال يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 2078 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

القوافل الطبية تشمل العديد من التخصصات

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 452 حالة جراحة، عدد 555 حالة أطفال، عدد 283 باطنة، عدد 141 نساء، عدد 101 أسنان، عدد 185 أنف وأذن وعدد 314 جلدية وعدد 47 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه تم إجراء عدد 176 تحاليل مختلفة وعمل 42 حالة موجات صوتية و9 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 113 مترددا وتم إجراء خلع أسنان لعدد 11 حالة بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى عدد 19 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 102 متردد، وذلك من خلال 11 عيادة متنقلة.