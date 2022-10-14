النوبة تبكي حزنا على فراق 7 من شبابها في حادث مروع بأسوان: تحول الفرح إلى حزن

فجعت قرية الديوان بمركز نصر النوبة بأسوان اليوم، بوفاة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو، عقب عودتهم من حفل زفاف بقرية توماس وعافية بمركز إسنا، بينما أصيب 11 آخرون، إثر انفجار إطار السيارة لتنقلب على جانب الطريق ويتحول الفرح إلى حزن.

وقال محمد كامل، من قرية الديوان في النوبة، إن أهالي القرية في حالة حزن شديد لفراق هؤلاء الشباب الـ7 في الحادث المؤلم، والجميع خرج في الشارع.

نقل الجثامين والمصابين

بحسب مرفق إسعاف أسوان، جرى نقل الجثث وهم «ياسر عبده، ومحمد سلامة، وعبدالله أشرف ثابت، وأحمد عبد الرحمن سعد الله وهيثم سعد وأسامة محمد العمدة وحسين سليمان بسطاوي» لمشرحة مستشفى كو أمبو بينما نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعى لإسعافهم حيث إنتقل لموقع الحادث 11 سيارة إسعاف لنقل المصابين وإسعافهم .

الاستعداد لتسليم الجثمان

وقد وضعت الجثث الـ 7 تحت تصرف الجهات المختصة لحين التصريح بدفنها وتسليمها لذويهم الذين انتقلوا مابين المشرحة بمركز كوم أمبوا لمتابعة استلام جثامين ذويهم وبين مستشفى أسوان الجامعى لمتابعة المصابين.

وكان مرفق إسعاف أسوان، تلقى صباح اليوم الجمعة، إخطاراً من شرطة النجدة بتلقيه بلاغاً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق فارس بالصحراوي بمحافظة أسوان.

وكان الميكروباص يستقله عددًا من أهالي قرية الديوان النوبية، بعد عودته من فرح في قرية توماس التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر.