أفراح تحولت لعزاء.. أبرزهم نائب الجيزة وآخرهم سيدة سوهاج

حكايات وقصص مأساوية ومبكية ومحزنة، فما أصعب شدة الفرح التي تليها شدة الحزن في آن واحد، فعندما تتحول الأفراح إلى أحزان وتتبدل الصراخ والنحيب بالزغاريد، وتنقلب أصوات الأغاني والاحتفالات إلى أصوات سيارات إسعاف وعزاء.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية أبرز حالات الأفراح التي تحولت لأماكن صراخ وعويل.

وفاة عروس بعد زفافها

تزينت «نادية طه» ابنة محافظة المنيا، لحفل زفافها، وتم الاحتفال بها حتى دخلت إلى منزل زوجها، وعقب وصولها لمنزل زوجها بأقل من ساعة هاتفت والدها لتخبره عن مدى سعادتها عن زواجها، وحسن اختياره واختيارها، ولكن سرعان ما انقلب الحال، وتصاب العروس بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحايتها، وهي ما زالت ترتدي فستان زفافها، لينقلب الحال وتنخلع القلوب وترتعش من هول الموقف، وتنطلق أصوات الصراخ والنحيب من أهليهما ومن جيرانهما.

وقال والد العروس إن «ابنتي كانت في غاية السعادة وطالبت الإسراع لذهاب مع زوجها إلى مسكنهما الحديد، وكأنها تعلم أنها ستكون آخر لحظات حياتها»، متابعًا: «أنها نظرت إلى زوجها بتركيز غير مسبوق وصورته بواسطة هاتفها المحمول، وكأنها تقول لن تراني بعد ذلك».

وفاة نائب مصري في حفل زفاف ابنته

وفي محافظة الجيزة، كان هناك حفل زفاف ابنة محمد بدوي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، وخلال جو يسوده الفرحة والبهجة، جاءت وخلال أغنية من مسلسل «أبو العروسة» بصوت مدحت صالح المطرب، حينها انهار بدوي من البكاء متأثراً بكلمات الأغنية التي أشعرته ببعد ابنته عنه حتى سقط مغشيا عليه، وهو في قاعة فرح ابنته، ليتحول حفل الزفاف لصراخ وعويل، ما أدى إلى إصابة العروس بإغماء، وحوَّلت القاعة لسرادق عزاء.

حفل زفاف يتحول إلى مأتم بأسيوط

وفي نفس السياق، شهدت محافظة أسيوط سير موكب زفاف، وقام بعض سائقي السيارات بعمل حركات استعراضية بسياراتهم وسط زغاريد وغناء من أهالي ومحبي العروسين، ولكن أثناء ذلك اصطدمت سيارة «ميكروباص» وسيارة «ملاكي» ببعضهما، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائقي السيارتين وانجرفا إلى الترعة المجاورة لطريق، ما أدى الى سقوط السيارتين في الترعة وبداخلهم 22 شخصا، وتعالت أصوات الاستغاثة والصراخ والبكاء قائلين: «العيال والناس في المية الحقونا» وجرى انتشال جثتين من الترعة، وإخراج 20 مصابا معظمهم من الأطفال مصابون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

مصرع عروسين وشقيقة العروس في انقلاب سيارة الزفاف بالبحيرة

وفي محافظة البحيرة، كان هناك حفل زفاف مليء بالفرحة والبهجة والتهاني لم يكن يعلم أحد أن الفرح سيتحول إلى حزن وسرادق عزاء، بسبب تعرض العريس وأحد أقاربه والعروس وشقيقتها لحادث سير مؤلم أثناء توجههم إلى المنزل بعد إحضار العروس من مركز التجميل، ما أدى إلى مصرعهم جميعا.

وذهب العريس لإحضار عروسه من «الكوافير»، وأثناء سير السيارة انقلبت السيارة في ترعة، وكانت السيارة تحمل العريس والعروس وشقيقتها والسائق، ما أسفر عن مصرع العريس والعروس وشقيقتها، وإصابة السائق.

وفاة ربة منزل قبل زفاف ابنتها بساعات

واصلت الليل بالنهار، لتعد ابنتها ليوم عرسها التي كانت تحلم به منذ سنوات، وقامت بتجهيز جهازها، وعمل المخبوزات لها، وهيأت كل ما هو مطلوب لهذا اليوم، ولكن «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن»، حيث خرجت الفتاة العشرينية التي تقطن في نجع أبو شجرة، بمدينة سوهاج، في يوم زفافها ومعها عريسها بعدما انتهى «الكوافير» من تزيينها، وأثناء خروجها تفاجأ الفتاة بوفاة والدتها التي كانت معها قبل ساعات قليلة، إثر تعرضها لأزمة سكر مفاجئة.

مصرع عروس قبل زفافها بكفر الشيخ

كانت سعيدة لقرب زواجها، وأبلغت صديقاتها للمشاركة في نقل جهازها إلى مكان زواجها وزفافها، ولكن كان للقدر كلمته، وهي أن تلقى «بوسي البرعي»، الفتاة العشرينية، مصرعها في حادث سير مروع أثناء رجوعها من محافظة دمياط، بعد اختيار بعض الأثاث الخاص بمنزل الزوجية.