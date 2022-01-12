وفاة عروس خنقا داخل شقتها في الهرم.. دفنوها يوم الصباحية

شهدت منطقة الهرم التابعة لمديرية أمن الجيزة، واقعة مأساوية، حينما لقيت عروس مصرعها بعد 24 ساعة من حفل زفافها، إثر إصابتها باسفكسيا الخنق، نتيجة تسريب غاز داخل دورة مياه الشقة مقر سكنها، وجرى نقل جثمانها إلى مستشفى أم المصريين.

جنازة يوم الصباحية

كان العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغًا من مستشفى «أم المصريين» باستقبال عروس جثة هامدة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وتبين وفاة «هاجر. ع. ع» 27 عاما، بـ«إسفكسيا الخنق»، نتيجة تسريب غاز داخل دورة مياه الشقة مقر سكنها ليلة زفافها ولا شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تحريات الشرطة

وبينت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث أن زوجها يدعى «عصام ح»، يبلغ من العمر 32 سنة مدير مصنع ملابس، وفي يوم الواقعة دخلت المتوفاة دورة المياه وتأخرت كثيرًا وعندما فتح دورة المياه شاهدها جثة هامدة وفاقدة الوعي تمامًا، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرة، وأشارت التحريات إلى ان المتوفاة كان حفل زفافها أمس الثلاثاء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.