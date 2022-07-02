«كانت رايحة الكوافير».. وفاة عروس ليلة زفافها بالأقصر

اتشحت قرية الغريرة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الجمعة، بالسواد حزنًا على وفاة عروس في ليلة زفافها، إثر إصابتها بذبحة صدرية مفاجئة في أثناء ذهابها لـ«الكوافير»،، نُقلت على إثرها للمستشفى، ولكنها فارقت الحياة بعد دقائق من إصابتها، وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية بعد وفاة العروس ليلة زفافها.

ويقول أحد شهود العيان، إن العروس تدعى «صباح»، وعريسها يدعي «أحمد فخر» ابن عمها، وتوفت نتيجة إصابتها بذبحة الصدرية وشعرت بحرقان شديد في الزور، نقلت على إثرها للمستشفى ولكنها فارقت الحياة بعد دقائق من اصابتها، وتم تشييع جثمانها وصلاة الجنازة عليها مساء أمس الجمعة، وسط حالة من الحزن الشديد على عروسة القرية.

العثور على جثة مرشد سياحي

في سياق منفصل، شهدت محافظة الأقصر قد شهدت واقعة العثور على جثة شخص غارقا في دمائه داخل شقته بمدينة طيبة شمال الأقصر

جرح قطعي في شرايين اليد

وتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص يبلغ من العمر 32 عامًا، يعمل مرشد سياحي، به جرح قطعي في شرايين اليد، ولم يتبين بعد وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

النيابة العامة تتولى التحقيقات

وأخطرت قوات الأمن النيابة العامة لتولي التحقيقات ومعرفة سبب الوفاة.

حادث غرق شاب وطفل في إسنا

وفي سياق منفصل، شهدت محافظة الأقصر، امس الجمعة، حادثي غرق فى مدينة إسنا لشاب وطفل وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وذلك لحين التصريح بدفن جثمانيهما وتسليمهما لذويهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

غرق خلال السباحة في النيل

بداية الواقعة كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بغرق شاب خلال السباحة فى نهر النيل فى شارع البحر بإسنا، ويدعى «محمد.أ.ع»، 30 سنة عامل فى مطعم كشري بإسنا ومقيم بكفر الشيخ، وتم وضع جثمان الشاب فى مشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، أما الحادث الثاني فشهدت ترعة قرية طفنيس بمدينة إسنا، غرق طفل يدعى «شهاب.ع.أ» 7 سنوات، وتم استخراج جثمانه ووضعه فى مشرحة المستشفى وصرحت النيابة لأسرته بتسليمه ودفنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.