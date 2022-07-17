الفرح تحول لمأتم.. وفاة شقيق عروس في انقلاب سيارة أثناء موكب الزفاف بأسيوط

تشهد قرية المطيعة التابعة إلى مركز أسيوط، في محافظة أسيوط، حالة من الحزن إثر وفاة شقيق عروسة في انقلاب سيارة ملاكي أثناء موكب الزفاف.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحادث

كان اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز أسيوط يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أثناء حفل زفاف.

قوات الشرطة والإسعاف بموقع البلاغ

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والاسعاف إلى مكان البلاغ وتبين وقوع حادث على طريق أسيوط سوهاج أثناء حفل زفاف ووفاة شقيق العروس ويدعى «م. م» في مقتبل العشرينات لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى الجامعي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى صباح يوم الأحد، حيث لقى شاب يدعى محمد مرعي، من قرية المطيعة التابعة إلى مركز أسيوط، مصرعه إثر حادث تصادم بين سيارته الملاكي وسيارة ميكروباص، أثناء سيره في موكب زفاف شقيقته.

الجثة بمشرحة المستشفى الجامعي

تم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجارى استخراج تصاريح الدفن، وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخيرة، وانقلب حفل الزفاف إلى مأتم، فبدلا من تلقي التهاني والتبريكات من أهل القرية، جار تلقي التعازي، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أفراد الأسرة.

الأصدقاء يودعون الفقيد

ونعى أصدقاء الفقيد، عبر صفحاتهم الشخصية والمجموعات الخاصة بمحافظة أسيوط على مواقع التواصل، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، واصفين المتوفي بأنه من خيرة شباب قرية المطيعة ويشهد له بحسن الخلق والسيرة الطيبة وفعل الخير بين أهالي القرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.