مشيرة خطاب: إلمام الشباب بقضايا حقوق الإنسان أحد دعائم الجمهورية الجديدة

كرمت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اثنين من الحاصلين على تدريب لجان ووحدات المجلس، وهما الطالب محمود توفيق علام بجامعة نيوجيزة والطالبة زينة عبد الله كمال بمدرسة ليسيه بلزاك، وجاء ذلك احتفالا بإتمام تدريبيهما.

نشر الوعي بحقوق الإنسان

وفي سياق متصل، أكدت رئيس القومي لحقوق الإنسان، أهمية إلمام الشباب بقضايا حقوق الإنسان توطئة للقيام بالدور المنوط بهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان باعتبارها أحد أركان المجتمع ودعائم الجمهورية الجديدة واهتماماً بقضايا الوطن.

برنامج تدريبي للشباب

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن ذلك يأتي في إطار بناء وتنمية القدرات والعمل على إعداد الكوادر الشابة في مجال حقوق الإنسان وإيمانا من المجلس بأهمية دعم تلك الكوادر وتنمية مهارتهم ومعلوماتهم في هذا المجال، إذ عقدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عدة لقاءات مع شباب الجامعات المصرية خلال الشهور القليلة الماضية وأسفرت تلك اللقاءات عن إعداد برنامج تدريبي للشباب لخلق كوادر شابة وتدريبهم لكي يصبحوا سفراء للمجلس القومي لحقوق الإنسان في جامعاتهم لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلبة والطالبات.