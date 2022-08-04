مشيرة خطاب: «مصر بتزيد 2 مليون طفل سنويا.. مين هيلاحق عليهم؟»

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها أثناء توليها منصب مدير مجلس الأمومة والطفولة، عملت على رفع الوعية بأهمية تعليم البنات وذهابهم إلى المدارس من أجل زيادة المستوى الاجتماعي، لإيجاد فرص عمل أفضل، مؤكدة أنها وضعت إطار تشريعي يواكب أرقى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن مصر لأول مرة تتحدث عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الحديث في الماضي عن حقوق الإنسان، كان يشوبه الكلام عن أجندة غربية، موضحة أن مصر تزيد 2 مليون شخص سنويا.

حماية الطفل في مصر من قبل القانون

أضافت «خطاب»، خلال استضافتها في برنامج «حديث العرب»، على فضائية «الأولى» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية الدكتورة درية شرف الشرف، أن القانون جرم الزواج أقل من 18 سنة، لأنه طفل بحسب القانون، مبينة أن الزيادة المضطردة للسكان في مصر ضد حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن الأسر الأفقر هي التي تنجب أكبر عدد من الأطفال، ولا ترسلهم إلى المدارس، ويعمل الأطفال منذ الصغر، من أجل مساعدة الأسرة الكبيرة، لافتة إلى وجود لجان حماية تراقب الأسر الهشة والضعيفة التي قد تستخدم الأطفال، وإذا تم تطبيق القانون وسؤال أولياء الأمور عن سبب عدم السماح لأولادهم بالذهاب إلى المدارس، سيحدث فارق كبير.

دور الإعلام في التوعية

أوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإعلام في مصر يساعد الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، لأن هناك رغبة كبيرة من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تقديم حقوق الإنسان، والعمل على تقليل الزيادة السكانية، متابعة: «محدش انهارده يقدر يقول أن تحديد النسل حرام، لأن حرام على الشخص أنه يخلف ويحرم الأطفال من فرصهم في الحياة بشكل جيد، إحنا مل يوم في إنجازات وافتتاحات بس الناحية التانية في زيادة سكانية كبيرة، مصر بتزيد 2 مليون شخص سنويا مين هيلاحق وده بيزود الفقر والأمية».