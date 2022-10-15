تايوان: الصين تحرك 11 طائرة حربية و4 سفن بحرية قرب حدودنا

قالت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، إنها تعقبت 11 طائرة وأربع سفن من الجيش الصيني، في جميع أنحاء البلاد، ظهر اليوم، أي في اليوم السابق لافتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي، بحسب ما نقل موقع «تايوان نيوز»، عن وكالة أنباء رويترز.

ومن بين 11 طائرة تابعة لسلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني، دخلت طائرتان مقاتلتان من طراز Shenyang J-11 إلى القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي في البلاد (ADIZ، حسبما قال الجيش).

تايبيه تنشر أنظمة صواريخ دفاع جوي أرضية

كجزء من الرد المنتظم على التوغلات الصينية، قامت الطائرات العسكرية التايوانية المكلفة بالدوريات الجوية القتالية (CAP)، والسفن البحرية بنشر أنظمة صواريخ دفاع جوي أرضية لمراقبة الأنشطة الصينية، وأصدرت تحذيرات لاسلكية.

ومن المتوقع أن يسمي مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر شي جين بيج رئيسا لفترة ثالثة مدتها خمس سنوات كزعيم للحزب، وبينما لم يُعتقد أنه يخفف من حدة موقفه العدواني ضد تايوان، كان المراقبون يتطلعون لمعرفة ما إذا كان سيعلن عن إجراءات جديدة تستهدف تايبيه.

أزمة تايوان تتفاقم تزامنا مع اشتعال الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

وتصاعدت التوترات بين تايوان وبكين على مدار الأشهر الماضية تزامنا مع إنطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في ظل تصريحات أمريكية تؤكد أنها ستوفر الحماية لتايبيه حال تحرك الجيش الصيني ضدها.

ويخشى العالم تصاعد حدة الأزمة بين تايوان والصين واتخاذها مسارا عسكريا، في ظل ما يعانيه من تداعيات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصا ما يتعلق بالأسعار والأوضاع المعيشية وأزمة الطاقة.