زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، في البحر قبالة الساحل الشرقي لـ«جزيرة تايوان»، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتقع «جزيرة تايوان» بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين في «بحر الصين الجنوبي» وهي عرضة للزلازل.

مركز الزلزال على بعد 59.3 كيلومترا شرق «هوالين كاونتي هول»

وقالت هيئة «الأرصاد الجوية» التايوانية، إن المباني في «تايبيه» اهتزت لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن عمق الزلزل بلغ 17.9 كيلومترًا، موضحا أن مركز الزلزال على بعد 59.3 كيلومترا شرق «هوالين كاونتي هول».