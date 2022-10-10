رئيسة تايوان: المواجهة المسلحة مع الصين ليست خيارا على الإطلاق

أعلنت رئيسة تايوان، «تساي إنج ون»، إن المواجهة المسلحة مع الصين ليست خيارا على الإطلاق، مجددة استعدادها لمحادثات مع «بكين».

وأضافت «ون»، أنها تريد التوضيح لسلطات بكين أن المواجهة المسلحة ليست على الإطلاق خيارًا يحقق المصلحة للجانبين بل الحوار هو السبيل الأفضل.

رئيسة تايوان تتعهد بتعزيز دفاعات الجزيرة

وقالت،«تساي إنج ون»، إن على «بكين» احترام التزام شعب الجزيرة بالسيادة والديمقراطية والحرية، يمكن أن يكون أساسًا لاستئناف التفاعل البناء عبر مضيق تايوان، وفقا لما ذكرته صحيفة « تايمز اوف إنديا» الهندي.

وتعهدت رئيسة تايوان، بتعزيز دفاعات الجزيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.