نيويورك تايمز: استمرار المحاولات الأمريكية لتسليح تايوان 

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الولايات المتحدة تسعى لتكثيف جهودها لتسليح تايوان بعد تصاعد وتيرة التوتر مع الصين، خاصة بعد التدريبات البحرية والجوية التي أجراها الجيش الصيني مؤخرا حول الجزيرة، وذلك وفقا لتصريحات مسؤولين حاليين وسابقين.

وأضافت أن الولايات المتحدة، وافقت خلال الأشهر الماضية على عدد من العقود الدفاعية لتايوان، ومن بينها حزمة الأسلحة السادسة التي تضمنت عقدا بقيمة مليار و100 مليون دولار لتزويد الأخيرة بصواريخ الدفاع الساحلي المتطورة من طراز هاربون.

وأشر المسؤولون الأمريكيون إلى أن الهدف الآن من تزويد تايوان بالأسلحة هو ضمان امتلاكها أسلحة كافية للدفاع عن نفسها حتى وصول المساعدات العسكرية في حالة اندلاع أي صراع.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد الشهر الماضي، أن القوات الأمريكية تدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني، ومع ذلك، أكد بايدن في وقت سابق، أنه يلتزم بمبدأ الصين الواحدة ولا ينوي دعم استقلال تايوان.

صعوبة استمرار تزويد تايوان بالسلاح

ويعتقد خبراء، أن الولايات المتحدة لن تستطيع تزويد تايوان بالأسلحة إذا وقع صراع فعلي مع الصين، على عكس الوضع في أوكرانيا، وذلك لعدة أسباب منها الموقع الجغرافي لتايوان إذ أنها تعد جزيرة معزولة لا تربطها أي طرق أو حدود برية مع دول مجاورة، ما يصعب من عملية نقل السلاح إليها، وكذلك الالتزام الغربي والأمريكي بمبدأ الصين الواحدة، ما لا يعطي شرعية دولية لتزويد تايوان بالسلاح إذا حدث صراع فعلي.

أسلحة نوعية أمريكية

وبحسب الصحيفة، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن تايوان تحتاج بشكل متزايد للحصول على أسلحة نوعية أصغر حجما وذات تأثير كبير مثل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز جافلين وستينجر، والصواريخ المضادة للسفن من طراز هاربون، وكذلك منظومة الصواريخ المتطورة هيمارس، التي زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بها مؤخرا.

وقال جيمس تيمبي، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات للصحيفة، إن تايوان تحتاج إلى مزيد من الأسلحة الصغيرة ذات التأثير الكبير.