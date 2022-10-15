«بلا أكياس بلاستيكية».. مبادرة بيئية لتوعية طلاب الأكاديمية العربية للعلوم

أعلن علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري، أن رئيس الأكاديمية قرر إطلاق مبادرة «الأكاديمية خالية من الأكياس البلاستيكية» بحلول العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى اهتمام الأكاديمية بالتكيف مع التغيرات المناخية من ترشيد لاستخدام الطاقة والمياه والاعتماد على الطاقة المتجددة.

وقال عبد الباري إن مصر على أعتاب أيام من تنظيم الحدث الأهم والأكبر وهو مؤتمر المناخ، مؤكدًا أن الأكاديمية تهتم بالقضايا البيئية وعلى رأسها التخلص مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وقد تم إطلاق مبادرات في هذا الإطار مع التركيز على السياحة الشاطئية.

عبد الباري: مبادرة الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية جاءت في وقتها

و أكد عبد الباري خلال كلمته أن إطلاق محافظة الإسكندرية لمبادرة «الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية» تأتي في الوقت المناسب، مضيفًا أن الإدارة الجيدة في وزارة البيئة حاليًا كان من أهم قراراتها إنشاء جهاز لإدارة المخلفات.

وأوضح نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية والنقل البحري إن الأكاديمية تهتم بالتكيف مع التغيرات المناخية من ترشيد لاستخدام الطاقة والمياه والاعتماد على الطاقة المتجددة وغيرها من السبل التي تحافظ على البيئة ومواردها، وفي العام الماضي أنشأت لأول مرة درجة ماجستير في الإدارة الذكية للبيئة البحرية.

الاكاديمية العربية للعلوم تدعم مبادرات الإسكندرية في الحفاظ على البيئة

وأضاف «عبد الباري» إن رئيس الأكاديمية قرر إطلاق مبادرة أن تكون الأكاديمية خالية من الأكياس البلاستيكية بحلول العام الجديد، مختتمًا كلمته بالإعلان عن توصيات مؤتمر تم استضافته الشهر الجاري بمشاركة عربية، لوضع حلول للقضايا البيئية في المنطقة العربية.