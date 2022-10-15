الآلاف بالمنوفية يشيعون جثمان طبيب شاب توفي بجلطة أثناء العمل

شيَّع الآلاف من أهالي قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، جثمان محمود عبد الوارث، الطبيب بقسم مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى منشية البكرى العام، إلى مثواه الأخير في مقابر القرية.

وذلك عقب وفاته بالأمس بعدما أصيب بجلطة في القلب أثناء نبطشيته في المستشفى التي يعمل بها، حيث تم وضعه على جهاز تنفس صناعى لمحاولة إنقاذ حياته، ثم نقله إلى العناية المركزة في أكاديمية القلب في الدمرداش إلا أنه فارق الحياة.

تفاصيل وفاة طبيب المنوفية

وأكدت الدكتورة حنان البنا، رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى منشية البكرى العام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن خبر وفاة الطبيب محمود كان مفاجأة على جميع الأطباء في المستشفى، خصوصا وأنه لا يعاني من أي أمراض مزمنة تعرضه للجلطة، وأن الأطباء حاولوا إنقاذه بمجرد إصابته ولكنه فارق الحياة عن عمر ناهز الـ32 عاما.

الحزن يخيم على أهالي القرية

وسادت حالة من الذهول والحزن الشديد على فقدان طبيب المنوفية أثناء عمله في المستشفى، وشهدت الجنازة انهيار أسرة الطبيب محمود بالدموع والبكاء، بحضور عدد كبير من الأطباء لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.