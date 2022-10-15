تفاصيل وفاة طبيب شاب إثر إصابته بجلطة أثناء العمل.. «مات وهو بيعالج الناس»

كشف الدكتور مصطفى عبدالسلام أخصائي الجهاز الهضمي في مستشفى منشية البكري بالقاهرة، تفاصيل وفاة الدكتور محمود عبد الوارث إثر تعرضه لجلطة في القلب أثناء عمله، موضحا أنه كان يؤدي عمله يوم الخميس الماضي، وأثناء العمل أصيب بجلطة وجرى نقله إلى العناية المركزة ثم تم نقله إلى أكاديمية القلب في الدمرداش وتوفي أمس الجمعة، ويتم الاستعداد لتشيع جثمانه اليوم.

صديق الطبيب الشاب: الجميع حزين على وفاته

وأضاف «عبدالسلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور محمود عبد الوارث كان من خيرة الأطباء الشباب ومحبوبا من الجميع، ولا يتأخر عن المرضى، وكان قليل الكلام أثناء وجوده في المستشفى، مشيرا إلى أن الجميع يشعرون بالحزن لوفاته.

عرفة: الطبيب الشاب توفي أثناء أداء رسالته

من جانبه أوضح الدكتور محمد عرفة، صديق الطبيب المتوفى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطبيب الراحل كان محبوبا من الجميع، والجميع يشعر بالحزن الشديد لوفاته نظرا لكونه شابا في مقتبل العمر، وتوفي أثناء أداء رسالته في الحياة وعلاج المرضى.

فيما قال مصطفى عبدالوارث، شقيق الطبيب الراحل، عبر صفحته على «فيس بوك»، «توفي إلى رحمة الله تعالى أخي وحبيبي الدكتور محمود، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، والدفنة بعد صلاة الظهر من مسجد الحاجة كاملة، إن شاء الله، ولا تنسونا من صالح الدعاء».