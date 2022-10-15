حالة طوارئ في مدن القناة استعدادا لسقوط الأمطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانات رسمية، من احتمالية تساقط أمطار خفيفة على مدن القناة الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس غدا الأحد، بالتزامن مع تغير حالة الطقس في عدد من محافظات الجمهورية، وخاصة المدن الشمالية المطلة على البحر المتوسط.

منخفض جوي يؤثر على البلاد

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية فإن منخفضا جويا سطحيا متمركزا في منطقة البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على توافر الرطوبة.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على «فيس بوك»، أن هناك تكونا للسحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أماكن مختلفة في شمال البلاد.

درجات الحرارة

وقالت بيانات الأرصاد الجوية إن فرص تساقط الأمطار غدا إلى مدن القناة وصل إلى 40% في الساعات الأولى من الصباح.

واستقرت درجات الحرارة في بورسعيد غدا عند 59 درجة العظمى و22 درجة للصغرى وفي الإسماعيلية 29 درجة العظمى و19 للصغرى والسويس 28 العظمى و20 للصغرى.

طوارئ في مدن القناة

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة من احتمالية تساقط الأمطار غدا الأحد على مدن القناة وسيناء، محذرة المواطنين وقائدي السيارات من السير بسرعة على الطرق.

وحذر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لهطول الأمطار، وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر وأخذ الحيطة ومراعاة تخفيف سرعة المركبات أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية ومتابعة النشرات الجوية.