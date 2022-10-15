سقوط أمطار خفيفة على 4 مناطق بالإسكندرية.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)

سقطت أمطار خفيفة، منذ قليل، على 4 مناطق كبرى في الإسكندرية، وهي كوبري الثروة السمكية، والطريق الصحراوي، ومنتزه أول، ومنتزه ثان، وذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية تحسبا لسقوط أمطار تصل إلى 80%.

ولم تسفر الأمطار على أي تجمعات مياه في تلك المناطق، إضافة إلى تواجد سيارات الصرف الصحي لإجراء أي عمليات شفط في حال ارتفاع نسق الأمطار مع الساعات القليلة المقبلة من اليوم.

استمرار الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنهم مستمرون بالعمل وفقاً لاعلان حالة الطوارئ في المحافظة، والتي تمثلت في رفع درجة الاستعدادات وتنتشر السيارات والبدالات، اعتبارا من من اليوم مع إيقاف الإجازات وبدل الراحات مع مواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات.

وأوضح، أنه وفقاً للتوقعات والمؤشرات يبدأ بعد ظهر اليوم في الواحدة مساءً تقريبا، تساقط الأمطار بالمدينة، على أن تبدأ خفيفة ثم تزيد كثافتها لتصل إلى أمطار متوسطة مع عصر اليوم، ثم تصل إلى أمطار رعدية مع نهاية اليوم، على أن تهدأ غدًا الأحد.

وأشار إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.

وتبع ذلك جولة تفقدية لرئيس شركة الصرف بالإسكندرية، لتفقد تمركزات السيارات استعداداً لأمطار قد تصل لمتوسطة علي الإسكندرية، للتأكد من جاهزيتها وتفقد الأعمال الجارية ببعض المناطق بالمحافظة.

وتفقد سيادته تمركزات السيارات بمناطق وسط والعامرية والعجمي والأعمال الجارية بالطريق الصحراوي أمام الجراري والفرقان ومدخل عبد القادر.

وأشار «نافع» إلى سقوط أمطار خفيفة على منطقة الثروة السمكية، وعلى الطريق الصحراوي، ومنطقة الكيلو 21، ومنطقتي منتزه أول وثان، دون أن تتسبب في أي تركمات، وذلك صباح اليوم السبت، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة وتكون رعدية أحياناً، مؤكدا جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها، للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار في حالة حدوثها.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فيما متوقع أن تشهد درجات الحرارة غدا تحسن بارتفاع درجة في الصغرى عما كان عليه الوضع اليوم.