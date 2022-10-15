أرقام الطوارئ بالإسكندرية بعد توقعات بسقوط أمطار.. منها إنقاذ السيارات

تشهد الإسكندرية، مساء اليوم السبت، أجواء باردة، هي الأولى من نوعها في شتاء 2022 - 2023، مع توقعات بهطول أمطار تصل نسبتها إلى 80%، الأمر الذي تبعه إعلان حالة الطوارئ في المحافظة من أجل إنقاذ المواطنين حال حدوث أي مكروه.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أهم أرقام الطوارئ والاستغاثات التي يحتاجها المواطنون خلال موسم الشتاء، وهي أرقام طوارئ الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى أرقام فريق المتطوعين الذين ينقذون المواطنين حال سقوط أي سيارات عالقة بسبب تراكم مياه أمطار.

أرقام فريق إغاثة السيارات العالقة في المياه

يوجد في الإسكندرية مجموعة من الشباب الذين أطلقوا مبادرة لمساعدة المواطنين بجذب سياراتهم العالقة في المياه بشكل مجاني، حيث نشروا ارقامهم تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية.

وقال المتطوعون في بيان لهم: «مُستعدين لكافة أعمال الإغاثة والإنقاذ أثناء الأمطار والسيول، سيارات دفع رباعي مجهزة بكل المعدات والإسعافات»، ونشروا أرقامهم كالتالي:

- 01007771099

- 01224264249

- 01022543719

- 01112000450

- 01066655223

أرقام غرف الطوارئ في الإسكندرية

وخصصت محافظة الإسكندرية عددا من أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، وهي كالتالي:

- غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة.. على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.

- كما تم تخصيص 6 أرقام للطوارئ، وهي 4234132 -4234131 - 4234133 - 4234134- 4234135 - 4234136 من أي محمول.

- الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.

-الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.