حالة الطقس غدا الأحد 16 أكتوبر.. أمطار على الدقهلية ودمياط

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد وفق بيان للهيئة، أن حالة الطقس غدا تشهدا اضطراب الملاحة البحرية على غرب سواحل البحر المتوسط، وستكون سرعة الرياح 50:60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 لـ 3 أمتار.

سقوط أمطار غدا

وذكرت الهيئة أن مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجة البحري ستشهد أمطارا ليلا تكون خفيفة صباحا بنسبة حدوث 40%، بالاضافة لنشاط رياح أحيانا، بالإضافة لأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري تكون خفيفة وقد تصل إلى متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم، مطروح، الإسكندرية، دمياط ، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية والغربية بنسبة حدوث 70%، فضلا عن وجود نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 27- 20.

6 أكتوبر 28- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 17.

سيوة 28- 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29- 21.

الطور 30- 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30- 15.

طابا 30- 22.

نويبع 30- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31-23

الفيوم 30- 20

بني سويف 30- 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32- 20

قنا 34- 20

الأقصر 35- 21

أسوان 36- 22

الوادي الجديد 34- 20

أبو سمبل 36- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22.