أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج كوادر أمنية من أفريقيا ودول «الكومنولث»

نظمت أكاديمية الشرطة احتفالاً بمناسبة تخريج دورات تدريبية لعدد من المتدربين الأفارقة ودول الكومنولث، في بعض المجالات أبرزها (مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر - مكافحة الإرهاب الدولي – تأمين المنشآت – حراسة الشخصيات)، بمقر مركز بحوث الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

137 وافدا شاركوا في الدورات التدريبية

وشهدت تلك الدورات مشاركة 137 مُتدرباً يمثلون 29 دولة أفريقية، و5 دول من اتحاد الكومنولث.

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة خلال كلمته التي ألقاها، تحيات محمود توفيق - وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية متطورة اتساقاً مع استراتيجيتها التي ترتكز في أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كل الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة، وكذا دول الكومنولث وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة.

وأكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، لافتا إلى أن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية ودول الكومنولث يمثل أحد أولويات عمل الوكالة.

دورات تدريبة تحاكي الواقع

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني، بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين، بالإضافة إلى التطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر.