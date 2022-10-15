تحرير 530 مخالفة خلال 24 ساعة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق

في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 530 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ضبط 1917 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1917 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام: ضبط 41 قضية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

تنفيذ 213 حكما قضائيا

وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 213 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.