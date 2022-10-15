إعلان الطوارئ في محافظات مصر لمواجهة الأمطار غدا.. «غرف عمليات 24 ساعة»

تشهد العديد من المدن المصرية حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ومن المنتظر سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على العديد من المدن، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية لتبدأ المدن المعرضة لسقوط الأمطار بإعلان الطوارئ في محافظات مصر لمواجهة الأمطار غدا، حيث من المتوقع سقوط الأمطار من مساء اليوم السبت على السواحل الشمالية الغربية لتمتد لداخل البلاد.

تقلب طقس الإسكندرية

وأعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارى مع تقلب الطقس في الإسكندرية، حيث صرح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، في حديثه لـ«الوطن»، بأن المحافظة مستمرة بإجراءات الطوارئ تحسبا لحالة الطقس بالإسكندرية وتم نشر السيارات والبدالات، بالشوارع مع وقف الإجازات للعاملين بالشركة، كما يجرى تفريغ البيارات تحسبا لزيادة كثافة الأمطار وطلب من المواطنين الاتصال على الخط الساخن للشركة رقم 175 عند حدوث أي شكوى.

إعلان حالة الطوارى بالمنيا

وبمحافظة المنيا قام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإعلان حالة الطوارى ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل مراكز المنيا تحسبا لحالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وتوقع سقوط الأمطار، مع تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية طوال 24 ساعة، ناشدت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية مع الالتزام بالسرعات المقررة وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو المحولات الكهربائية في حالة سقوط أمطار، والاتصال بالخط الساخن للمحافظة 114 للإبلاغ عن الشكاوى.

التأكد من سلامة الكابلات الكهربائية بطوارئ القليوبية

كما أعلنت محافظة القليوبية خطة طوارئ لمواجهة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة، وتم رفع درجة الطوارئ القصوى داخل الوحدات المحلية بداية من تجهيز المعدات وفرق الطوارئ والتواجد بكل شوارع المحافظة لمواجهة أي طارئ، فضلا عن إعداد فرق عمل مستعدة للتدخل طوال 24 ساعة وتطهير البالوعات بالمدارس والتأكُد من سلامة جميع النوافذ داخل الفصول مع التأكد من عزل الكابلات الكهربائية بها للحفاظ على سلامة التلاميذ.