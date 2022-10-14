«صرف صحي الإسكندرية»: إعلان حالة الطوارئ استعدادا لسقوط الأمطار

أعلن اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن من المتوقع غدا السبت 15 أكتوبر سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث 80%.

وتبع توقعات طقس الإسكندرية غدا، قرار وقف الاجازات وبدل الراحات اعتبارا من صباح باكر، على أن وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جهازية جميع المحطات و المواقع الشتوية.

تفريغ بيارات الصرف الصحي

وأكد «نافع» في بيان اليوم، انتشار السيارات والبدلات في الأماكن المحددة ويراعي تغيير الورادي في مكان التمركز وسيتم تفريغ بيارات محطة الرفع أول بأول، كما يتم المتابعة مع غرفة العمليات بأي مستجدات.

رقم الطوارئ في الإسكندرية

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا.

وطالب بتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.