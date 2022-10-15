رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح الملتقى الثاني لمبادرة طلاب من أجل مصر

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت الملتقى الثاني لأسرة طلاب من أجل مصر في الجامعات المصرية، تحت شعار «معًا نيني الجمهورية الجديدة»، بحضور عمرو مصطفى المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، وعمداء ووكلاء الكليات ومسقي الامعات ووالطلاب ومشرفو رعاية الشباب بالجامعات المصرية، وطلاب المبادرة من جميع الجامعات المصرية.

وهنأ «قنصوة» الحضور، بالذكرة الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا ضرورة إستلهام العبر والدروس من هذه المرحلة من تاريخ مصر، والافتخار بالجيش المصري قبل وبعد ثورة 30 يونيو، في التصدي لقوى الشر، التي كانت تسعى إلى بث الفوضى، وتقويض أواصر الدولة وتفكيك المجتمع المصري.

المنسق العام لأسر مصر يدعو لتبني مبادرة «ازرع شجرة»

وعبر الدكتور عمرو مصطفى عن سعادته باستضافة جامعة الإسكندرية للملتقى الثاني لمبادرة طلاب من أجل مصر موضحًا أن تكوين هذه الأسرة بهف إلى تكوين مجتمع طلابي فعالًا وتطورًأ وتعريف الطلاب بكافة التحديات التي تواجه المجتمع المصري وتأهيليهم لتحقيق رؤية مصر 2030 باعتبارهم حاضر مصر ومستقبلها ونواة البناء الذين يعتمد عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ببنا الجمهورية الجديدة، داعيًأ الجامعات المصرية لتبني مبادرة «ازرع شجرة» تزامنًأ مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وأكد الدكتور طايع عب اللطيف أن كيان طلاب من ألجل مصر أثبت فعالياته وقوة تأثيره في المجتمع الطلابي وأضاف أن شباب مصر حائط الصد الأول والأخير للوطن.

منسق «طلاب من أجل مصر»: مصر تحتاج إلى سواعد أبنائها

وأكد الدكتور سامح نخلة أن جامعة الإسكندرية ستبدأ في تفعيل مبادرة «ازرع شجرة» داخل المجمع النظري، ووضع وشاح أو شعار الجامعة على كل شجرة يتم زراعتها.

وتابع الطالب مؤمن أشرف منسق المبادرة أن كيان «طلاب من أجل مصر» يعد كياناً كبيراً تبنى فيه الكوادر التي تبذل كل غالي ونفيس لتخطي الصعاب للعبور بمصر لمستقبل مشرق ومزدهر، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى سواعد أبنائها لصنع حضارة جديدة تكمل ماصنعته حضارتنا القديمة من تاريخ ومجد جديد يشهد به العالم أجمع، بحسب بيان صادر عن الجامعة.