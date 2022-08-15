«طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج تنظم ندوة موازنة المستقبل الشبابية

شهد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمها طلاب من أجل مصر تحت عنوان «موازنة المستقبل الشبابية»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من اجل مصر، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

كلمة رئيس جامعة سوهاج

وخلال كلمته ثمن الدكتور مصطفي عبدالخالق دور الدولة المصرية في دعم شباب مصر في شتي المجالات، لافتاً الي ان الشباب هم أساس تقدم الشعوب والمجتمعات، وأهم عناصر التنمية ومصدر القوة، وركيزة الحاضر وقادة وأمل المستقبل.

ووجه الدكتور حسان النعماني في تلك المناسبة رسالة تحية وتقدير إلى شباب مصر العظيم وشباب جامعة سوهاج بصفه خاصة، مؤكداً علي ان الشباب هم محرك الوطن وعماد الأمة والسبب الأساسي في نهضتها بأفكارهم وحماسهم لتغيير واقع مجتمعاتهم ثقافياً وفكرياً وسياسياً واقتصاديا.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس على أن إدارة الجامعة تحرص علي تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية العلمية والثقافية والرياضية، وغير ذلك من الأنشطة التي تدعم الشباب وتعمل علي رفع قدراتهم، واكسابهم العديد من المهارات العلمية والحياتية.

موضوعات الندوة

وأوضح الطالب محمد حسن رئيس اتحاد طلاب الجامعة أنه حاضر بالندوة الدكتور أحمد مهران صيدلي وأخصائي التعليم والتطوير حيث تم خلال الندوة مناقشة كيفية تعرف الطلاب على ملامح شخصيتهم الأساسية من حيث نقاط القوة والضعف، والتعرف على مهارتهم وآليات تطويرها، من أجل التعرف على مجالات التدريب المختلفة التي تساعد الشباب على المنافسة في سوق العمل.