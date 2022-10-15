الصين: لا نستبعد اللجوء للقوة لحل الأزمة في تايوان

أعلن المتحدث باسم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الحاكم سون يه لي، أن بلاده لا تستبعد استخدام القوة لحل أزمة تايوان: «نحن فقط ضد محاولة انفصال الجزيرة أو حدوث أي تدخل خارجي فيها».

وأضاف سون يه لي، خلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي، أن الصين لا تتعهد بالتخلي عن اللجوء إلى القوة: «نحتفظ بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد تدخل القوى الخارجية، وضد العدد الصغير للغاية من القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان وأنشطتها الانفصالية» وفقا لقناة روسيا اليوم​​​.

الحفاظ على آفاق إعادة التوحيد السلمي للجزيرة

ونوه بأن القوة لن تكون موجهة بأي حال من الأحوال ضد شعب تايوان؛ لأن هدف بكين هو الحفاظ على آفاق إعادة التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي الصيني وفقا لقناة روسيا اليوم.

ولفت إلى استعداد بكين لمواصلة السعي وبذل قصارى جهدها لتحقيق التوحيد بطرق سلمية.

القوى الانفصالية تدعو إلى استقلال تايوان

ولفت إلى أن القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان، تقوم باستفزازات مستمرة، فيما تستخدم القوى الخارجية جهودها بهدف استغلال تايوان للإشراف على الصين، مؤكدا أنه لا يمكن لأي شخص وأي قوة أن تقلل من شأن تصميم بلاده الراسخ ورغبتها الثابتة وقدراتها الكبيرة في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وشهدت العلاقات بين الصين وتايوان توترات شديدة خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، أغسطس الماضي، أعقبتها زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى الجزيرة.