مطور مشروع التحكم بالصوب الزراعية: نتعاون مع الدولة في مبادراتها

قالت الدكتورة ندى ألفي ثابت، مسؤول ومطور مشروع التحكم في درجات الحرارة بالصوبة الزراعية، إن مشروع التحكم في درجات الحرارة بالصوب الزراعية هي تكنولوجيا موجودة في مصر بالأساس، بينما سعت عبر جمعيتها الأهلية لخدمة فئة من الأطفال من ذوي الهمم في مكان قريب من منطقة برج العرب بالإسكندرية.

ثابت: منطقة برج العرب كانت قديما صحراء لا يوجد بها زراعات

وأضافت «ثابت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن منطقة برج العرب كانت قديما صحراء لا يوجد بها زراعات، وسعت عبر الجمعية التي تنتمي إليها في إنشاء مشاريع مكملة.

ثابت: فكرنا في مشاريع تخدم في توفير الطاقة

واستطردت: «سعينا لإنشاء صوب زراعية ولقينا أننا بنقابل مشكلة متمثلة في تكلفة الكهرباء العالية، وفكرنا في مشاريع تخدم في توفير الطاقة، ثم دخلنا في مشروعات مع البيئة وعمل مع أسر حولنا ومجتمعات جديدة تبعا للمبادرات الرئاسية حياة كريمة».

وأوضحت أن الجمعية قامت بالمشاركة في كافة مبادرات الدولة وعلى رأسها حياة كريمة عبر المشروعات الخاصة بالصحة والطاقة لتوفير الطاقة الكهربائية واستبدالها فيما بعد بالطاقة النظيفة التي تعطينا التسخين أو التبريد ومن ثم استغلالها في كل الأماكن داخل القرى والمنازل بلا استثناء.

وتابعت: «تلك المشروعات بتساعدنا في تمكين المرأة وزراعة الأسطح، وأي مشروعات زي دي بتوفر في الطاقة وبتدينا إنتاج كهربائي نظيف حتى نعيش في بيئة ذكية وخضراء».